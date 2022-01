Le plein d'émotions sur La Une avec "Le Jeune Ahmed" et "Lola Vers La Mer"

Le Jeune Ahmed, c’est le destin de ce garçon de 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie… Dans ce long-métrage, Jean-Pierre et Luc Dardenne abordent un sujet résolument ancré dans une actualité toujours brûlante. Le film nous invite surtout à suivre la trajectoire d’un personnage fort et attachant, sous un œil rempli d’humanité. Les différentes rencontres faites par Ahmed parviendront-elles à faire dévier le garçon de son sombre chemin ?

Le Jeune Ahmed, c'est aussi les premiers pas de l'acteur Idir Ben Addi qui incarne Ahmed. À ses côtés, on retrouve des visages familiers du cinéma des frères Dardenne : l’acteur Olivier Bonneau, que l’on a pu voir dans La fille inconnue en 2016, et la comédienne Myriem Akheddiou, d'ailleurs à l'affiche de Invisible et de la nouvelle série belge Pandore.

Nommée dans 13 catégories au Festival de Cannes de 2019, le film y a remporté la Prix de la Mise en scène.

Le Jeune Ahmed, lundi 7 février à 20h40 sur La Une.