Le Playstation VR2 annoncé pour… début 2023

Et quand le PS VR2 sortira, ça donnera quoi en jeux vidéo ?

Et bien pour faire simple, Sony fera du nouveau avec du vieux. Le 2 juin dernier, durant son State of Play, Sony avait annoncé une seule nouveauté en VR : Horizon : Call of the Mountain. Le joueur se retrouvera immergé dans l’univers de Horizon : Zero Dawn et Horizon : Forbidden West.

A part cette nouveauté, les autres jeux seront des portages en réalité virtuelle : Resident Evil Village, Resident Evil 4, The Walking Dead : Saints & Sinners et No Man’s Sky. De quoi se sentir peut-être floué si on connaît déjà ces jeux… Et de quoi espérer que Sony produise des exclusivités sur sa plateforme VR pour peut-être donner envie d’investir dans un tel outil !