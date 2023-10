Le plateau de la Tribune remonté contre la Coupe du monde 2030 : "C’est du foutage de gueule, pire qu’au Qatar"

La Coupe du monde 2030 devrait avoir lieu sur trois continents et dans six pays différents. Sur le plateau de la Tribune, les différents consultants étaient remontés.

Impact écologique, problèmes pour les supporters, 104 matches à organiser en plus de cinq semaines de compétition, six pays déjà qualifiés, etc. Les problèmes de l’organisation de la Coupe du monde 2030 sont nombreux même si le projet doit encore être validé. Dans les faits, il est quasiment acquis que le tournoi aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc après les trois premiers matches en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

"Sportivement, personne ne pense aux joueurs qui vont jouer en hiver en Amérique du Sud et joueront quelques jours plus tard au sud de l’Europe en plein été. En Argentine, il y a un peu de frustration car c’était possible de ne faire le Mondial qu’en Amérique du Sud pour le centenaire de la compétition. Cette situation était inattendue. C’est aux joueurs de s’impliquer pour changer les choses", expliquait Nicolas Frutos.

De son côté, Stephan Streker était également remonté. "Il n’y a pas pire possible que les dirigeants des fédérations sportives les plus puissants. Ils ne sont pas élus démocratiquement, ils sont choisis pour couvrir les malversations précédentes, c’est la caricature de la caricature de la malversation. C’est un scandale permanent contre lequel on ne peut rien. Arrêter de diffuser ? Personne ne le fera. Le boycott est une arme qu’on retourne contre soi-même en espérant l’utiliser contre les autres."

Cécile De Gernier ne disait pas autre chose. "On s’en fout de tout le monde, des supporters, des joueurs, des pays qui ont proposé leur candidature. C’est du foutage de gueule. Quelles sont les retombées économiques des trois pays qui n’accueilleront qu’un match ?" "Les joueurs sont pris en otage. C’est aberrant. On pensait avoir touché le fond avec le Qatar mais ce n’est pas le cas", ajoutait Philippe Albert.