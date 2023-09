Le plateau de la Tribune pense que Lukaku va réussir à la Roma : "Où qu’il soit, il va mettre des buts", assure Philippe Albert

Après un feuilleton qui aura duré de nombreuses semaines, Romelu Lukaku a finalement trouvé une échapatoire et a pu quitter Chelsea, direction l’AS Roma. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Romains étaient heureux d’accueillir leur nouvelle recrue, avec une présentation XXL au Stadio Olimpico avant le match face au Milan AC ce week-end. La pression sera donc énorme sur les épaules de Lukaku.

Et pour le plateau de La Tribune, Romelu Lukaku a fait un bon choix en signant dans la capitale italienne. Pour Manuel Jous, c’est même un très bon choix : "Je trouve ça courageux parce qu’il s’est grillé en Italie, tant avec les supporters de l’Inter que de la Juventus et il rebondit dans un club mythique. Courageux aussi parce qu’il aurait pu répondre aux sirènes de l’Arabie saoudite et il a préféré le défi sportif".

Swann Borsellino est lui aussi optimiste quant aux chances de réussite de l’attaquant des Diables Rouges : "J’ai toujours confiance en Romelu les années de Coupe du monde et d’Euro".

Philippe Albert a pleine confiance en Romelu Lukaku et est certain qu’il va réussir : "Où qu’il soit, il va mettre des buts".

Pour Swann Borsellino, il y a quand même un petit bémol : "La Roma, ça ne va pas et il a quand même besoin d’une équipe qui fonctionne pour marquer des buts".

Il faudra donc espérer que José Mourinho, avec qui le Belge va collaborer pour la troisième fois, trouve la solution et fasse mieux jouer la Roma.