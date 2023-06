Le plastique recyclé ne serait pas une solution.

Pas plus tard que la semaine dernière, la section américaine de Greenpeace a publié un rapport dont le titre est explicite : "Toxique à jamais : Recyclage du plastique, une menace pour la santé selon des données scientifiques".

Au moment du recyclage, lorsque la matière est chauffée, de nouveaux composés chimiques apparaissent. Et c'est bien là tout le problème. On peut par exemple y retrouver du benzène, un agent cancérigène, des retardateurs de flamme ou encore des perturbateurs endocriniens. Des "ajouts" qui peuvent aussi se créer à la suite d'une mise en contact avec les solvants de nettoyage ou des conteneurs de pesticides.

"Les plastiques sont fabriqués avec des produits chimiques toxiques et ces produits chimiques ne disparaissent pas simplement lorsque les plastiques sont recyclés."

"Le recyclage du plastique est une entreprise toxique qui menace notre santé et l'environnement tout au long du processus de recyclage."

En termes simples, le plastique empoisonne l'économie circulaire et notre corps et pollue l'air, l'eau et la nourriture. Nous ne devons pas recycler les plastiques qui contiennent des produits chimiques toxiques.