Le plastique est néfaste pour la planète, mais pour notre poids aussi !

Plus inquiétant, des objets en plastique peuvent aussi contenir des substances chimiques que l'on n'avait pas encore identifiées comme un problème et qui peuvent pourtant bel et bien entraîner une prise de poids.

On sait en effet que les substances contenues dans le plastique peuvent migrer vers les aliments. Ce constat est d'autant plus vrai lorsque le contenant est chauffé. La nourriture emballée dans du plastique doit être conditionnée de cette façon le moins longtemps possible.