Le plancton, l'une des solutions pour rendre le béton moins polluant ?

L'équipe de recherche a découvert que le fait de remplacer le calcaire extrait des carrières par la matière cultivée biologiquement issue du plancton permettrait de fabriquer du ciment Portland de manière neutre en carbone.

La quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère lors de la fabrication du ciment classique serait égale à celle que le plancton a absorbée au préalable.

"Si toutes les constructions à base de ciment dans le monde étaient remplacées par du ciment calcaire biogénique chaque année, 2 gigatonnes de dioxyde de carbone ne seraient plus injectées dans l'atmosphère et plus de 250 millions de tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone seraient extraites de l'atmosphère et stockées dans ces matériaux", assure Wil Srubar. Et d'après le chercheur, cela pourrait en théorie "se faire du jour au lendemain, dans la mesure où le calcaire biogène peut être intégré aux processus modernes de production de ciment".