Нагально справляти потребу на вулицях столиці? | Le plan toilettes à Bruxelles

Рік тому місто Брюссель запустило свій туалетний план. Мета проста: дозволити людям, які проходять через центр міста Брюссель, мати змогу без труднощів справляти потреби. В закладах Horeca встановлено громадські пісуари та створено мережу безкоштовних туалетів. Ми називаємо їх: вітальні туалети.

Приклад на Place du Jeu de Balle

Площа Же-де-Баль із щоденним блошиним ринком є ​​найвищим місцем проходу в Брюсселі. Але тут бажання швидко стає неможливим, оскільки немає громадських туалетів. Тож на площі чотири заклади безкоштовно відкривають двері своїх кабінетів для всіх, хто поспішає. Це випадок бару Paon d’Or. "Двоє-троє людей щодня приходять до наших туалетів, а також певні продавці антикваріату, які щодня присутні на площі. Це дає їм точку з водою, ми також пропонуємо їм склянки води", — пояснює Флоріан за коробкою.

Місто Брюссель, щоб допомогти з оплатою зборів і прибиранням, надає учасникам субсидію в розмірі 1000 євро на рік. Бажана допомога для Бессіма, менеджера бару по сусідству, Волле Броля: "він трохи винагороджує нас за воду та папір. Ми трохи покриваємо наші витрати, навіть якщо цього недостатньо", — зізнається він. Загалом за рік до мережі приєдналося близько півсотні ресторанів, кафе чи барів. "Чотири заклади припинили роботу, тому що в них було занадто багато людей, і їм стало важко керувати. Але в іншому загалом справи йдуть досить добре", — каже Зубіда Джеллаб, старійшина громадської чистоти в Брюсселі.

Орієнтовний план?

Цей туалетний план має бути тимчасовим. Місто Брюссель справді інвестує у створення громадських туалетів, але процедури отримання дозволів на планування, роботи та їх вартість є обмежувальними. Щоб встановити один із таких туалетів у громадському місці, потрібно приблизно шістдесят тисяч євро. До цієї суми додається тридцять-сорок тисяч євро щороку на утримання. Однак цього листопада в центрі Брюсселя буде урочисто відкрито два громадські туалети.

Тим часом зі списком барів і ресторанів із зручними туалетами можна ознайомитися за цим посиланням.