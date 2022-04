Le plan taxi validé par le gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi en dernière lecture le projet d'ordonnance visant à réformer la réglementation du secteur des taxis et limousines dans la capitale, a annoncé le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Ce texte, déposé à l'initiative du chef du gouvernement régional, a été adopté après un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur et après analyse de l'avis du Conseil d'État, de Brupartners, de l'Autorité de protection des données et de la Commission régionale de Mobilité.

Le projet d'ordonnance tend à unifier le secteur du transport rémunéré de personnes sous un statut commun, via des conditions d'exploitation identiques pour les exploitants et les chauffeurs. Ce statut commun permettra des services adaptés via des "Taxis de station", qui correspondent aux taxis classiques, et des "Taxis de rue", qui doivent être réservés préalablement.

De plus, un service spécifique "Taxis de cérémonie" est également créé. Chaque service disposera d'une tarification spécifique.