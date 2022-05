Le plan Taxi est discuté ce mardi devant le parlement bruxellois

L’ordonnance qui est débattue depuis ce mardi au parlement met aussi fin au système des licences payantes et crée un statut unique des chauffeurs : le même certificat de capacité pour tout le monde et validité des autorisations d’une durée de 7 ans, renouvelable. En avril dernier, Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois promettait, grâce à cette réforme d "instaurer un cadre juridique sécurisé pour l’ensemble des professionnels du secteur, tout en assurant un service de qualité pour les usagers". Une réforme centrale, ajoutait-il alors, "car l’économie des plateformes doit être encadrée par de nouvelles règles, qui allient protection des travailleurs et des droits sociaux et innovation dans les services". Le nouveau texte devrait être voté au parlement bruxellois en vue d’une approbation définitive avant l’été.