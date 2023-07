La rave party est terminée en province d'Anvers

La rave party qui se tenait depuis vendredi sur le domaine militaire Groot Schietveld, au nord de la province d'Anvers, a pris fin, a annoncé samedi midi la gouverneure Cathy Berx. La dizaine de participants qui n'ont pas quitté spontanément les lieux ont été interpellés.

Ce matin, la gouverneure d'Anvers, Cathy Berx, a déclenché le plan d'urgence provincial, a-t-elle confirmé à Belga. Une rave party était en cours au Groot Shietveld, qui se situe à la frontière entre Brecht et Wuustwezel, au nord de la province.

Selon la gouverneure, environ 200 personnes étaient présentes. La police a bloqué les accès au site et mené des contrôles systématiques. La commune de Braaschaat a fait savoir que certaines bretelles de l'autoroute E19 avaient notamment été fermées.

Les services d'ordre utilisent aussi des drones pour suivre la situation, et des discussions ont lieu avec les personnes présentes. La gouverneure anversoise souligne la dangerosité du site, un domaine militaire où ont lieu des exercices de tir. "Il y a donc des munitions de guerre non explosées. C'est risqué et dangereux de s'y trouver."

Des rumeurs laissaient entendre qu'une rave serait organisée ce week-end à Glabbeek. Pour l'éviter, le bourgmestre Peter Reekmans a pris l'initiative de bloquer certains accès à l'aide de conteneurs portuaires. Des mesures ont également été prises à Saint-Trond et Tirlemont.