Le plan parfait et un sprint "intelligent" pour Trentin, petit regret pour Hofstetter

Malgré six Belges sur huit dans le groupe de tête, ce sont bien un Italien et un Français qui ont décroché les deux premières places lors du Grand Prix Samyn 2022. Plus rapides sur le papier, le vainqueur Matteo Trentin et son dauphin Hugo Hofstetter sont parvenus à neutraliser les attaques pour se disputer la victoire. Pour Trentin, il s’agit de sa première victoire de prestige sur une course d’un jour belge (NDLR : il avait gagné la Primus Classic en 2017).

"C’est une victoire magnifique. Je suis très content", s’est réjoui Trentin, vainqueur d’étape sur les Trois Grands Tours et spécialistes des courses flandriennes.

"Nous avons essayé de faire la course pour une échappée. On savait que si on voulait gagner, il fallait emmener un petit groupe pour jouer la victoire car Jakobsen était là et c’est le meilleur sprinter du monde. Tout a fonctionné parfaitement", a expliqué à la RTBF le vainqueur du jour.

"J’ai fait mon sprint de manière intelligente. J’ai attendu que quelqu’un parte en premier. J’ai pris la roue de Van Gestel et après on a livré une bonne bataille avec Hugo", a conclu le coureur de l’équipe UAE.