Le plan Good Move ne passe pas à Schaerbeek : comment l’expliquer ?

Les problèmes de voitures, de mobilité, de pollution, qui sous-tendent le plan Good Move sont sérieux. Dès lors, recueillir l’avis des habitants est capital, surtout quand ils ne font pas partie des gens qui comptent ou qui décident. Du porte à porte ? Pourquoi pas mais on peut aussi miser sur les figures qui comptent dans le quartier. Lors des rencontres, il faut mettre les gens en situation, et pas seulement devant un plan abstrait. Les gens doivent savoir et comprendre que quelque chose d’important est en train de se passer. Good Move, ce n’est pas qu’un simple plan de circulation, les enjeux sont bien plus vastes et il faut le faire comprendre. Sinon, on risque l’opposition stérile entre quelques personnes éclairées et des groupes qualifiés "d’individualistes". Une opposition frontale et caricaturale : voiture contre vélo.