Le plan Good Move divise les habitants, Cage aux Ours

L’entrée en vigueur du troisième volet du plan Good Move dans le quartier de la "Cage aux Ours" crée des tensions. Lundi soir, une centaine de personnes s’est rassemblée place Stephenson pour protester contre le lancement du plan de circulation. Un peu plus tard dans la soirée, des manifestants s’en sont pris à certains panneaux de circulation dans le quartier, en les couvrant de peinture rouge et en les démontant, en particulier les panneaux interdisant la circulation, excepté aux transports en commun et aux vélos.

Ce matin, la commune a nettoyé les panneaux et poursuit l’application du plan. Place et rue Stephenson, des ouvriers continuent le marquage au sol de nouvelles pistes cyclables.

Cependant, le mécontentement reste vif dans le quartier. Lundi soir, des manifestants voulaient amener les panneaux de stationnement retirés de leur emplacement devant la maison communale, mais ceux-ci ont été récupérés par la police. Les mécontents ont donc décidé d’organiser un nouveau rassemblement ce mardi soir, face à la commune, place Collignon.

En rue, les opposants au plan Good Move ne cachent pas leurs intentions, mais les interlocuteurs que nous avons rencontrés tiennent à rester anonymes, comme ce riverain qui annonce le lancement d’une pétition "contre le commune, une pétition citoyenne. Un commerçant rue Gallait, remonté lui aussi, a observé les actions lundi, elles vont se poursuivre selon lui :

"Ils vont juste enlever les panneaux, ils vont jouer aux chats et à la souris, ils vont enlever, remettre, etc."

A l’opposé, d’autres riverains du quartier soutiennent le plan de circulation Good Move et condamnent les actions, comme An :

"Je ne trouve pas ça normal du tout, c’est vraiment du vandalisme. Le plan était là depuis longtemps, il y a eu des concertations. Il faut que la commune fasse son devoir."

Pour un autre habitant, il fallait du changement dans le quartier car le trafic de transit et la présence de nombreux poids lourds mettent en danger la sécurité des enfants aux abords des écoles primaires.

Du côté de la commune, le bourgmestre faisant fonction, Frédéric Nimal (DéFI), essaie de calmer les esprits tout en gardant le cap :

"Pour le moment, on garde le cap du point de vue de Good Move qui est exécuté, mais on dit bien qu’il y aura une évaluation, que nous sommes ouverts à des mesures correctrices et modificatives et qu’on écoute au quotidien tout ce qui est dit."

Interrogé sur le timing, le bourgmestre faisant fonction explique que d’éventuelles corrections n’interviendront pas avant plusieurs mois, car pour évaluer le plan, il faut d’abord le mettre en œuvre.