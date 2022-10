Le plan Good Move au centre de Bruxelles : quel impact sur l'Horeca ?

Depuis qu’elle a ouvert son restaurant, il y a 17 ans, à deux pas de la Grand Place de Bruxelles, Out a déjà du faire face à pas mal de problèmes : les lockdowns suite aux attentats, le Covid… Mais rien de comparable à la crise qui s’est abattue sur elle depuis le 16 août. En six semaines, elle déclare avoir perdu près de 70% de sa clientèle. En cause, la crise énergétique sûrement. La tendance est aux économies dans les ménages. Mais en ce qui concerne Bruxelles, certains restaurateurs pointent du doigt "Good Move", ce plan visant à rediriger le trafic de transit vers les grands axes. Depuis la mi-août, le centre de la capitale est censé être apaisé. Mais ce sont les clients d’Out qui ne le sont plus, apaisés, à force de tourner en rond.