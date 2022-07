Le plan européen de réduction de la consommation de gaz diversement accueilli

La France est moins dépendante du gaz russe mais elle a d’ores et déjà annoncé son intention d’être plus sobre et solidaire avec les voisins européens dont la difficulté sera plus grande en cas de rationnement ou de coupure de la fourniture du gaz russe. Le président français a prédit un conflit de longue durée avec la Russie et des difficultés d’approvisionnement pour la France et pour l’Europe. Il a aussi souligné qu’il apportera son aide à l’Allemagne, plus dépendante que la France par rapport au gaz russe. Devant les caméras de télévision, lors de son interview du 14 juillet, il a esquissé un plan de sobriété national, toujours pour s’affranchir de l’emprise russe sur le marché énergétique.