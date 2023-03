Le plan de paix chinois peut-il réellement mettre fin à la Guerre en Ukraine ?

Le président chinois Xi Jinping a présenté un plan pour la paix, mais ce dernier n’en est pas vraiment un relève d’emblée Tanguy De Wilde D’Estmael, professeur à l’Institut des sciences politiques Louvain Europe de l’UCLouvain : "La Chine pratique elle-même l’ambiguïté en disant que c’est la position de la Chine pour un règlement de la crise ukrainienne ",

Ce n’est pas un plan de paix qui prend à bras-le-corps le problème

"Position", "règlement" et "crise". Trois mots à priori banals, mais avec un sens plus profond que ce qu’ils laissent paraître : "La Chine émet des option pour ce qu’ils imaginent être un règlement politique d'une crise. Ils l’appellent une crise et non pas une guerre. Donc je dirais qu’il y a déjà un élément qui édulcore le problème.", détaille l'expert.

Et de préciser : "C’est une déclaration de principes qui correspond aux options de politique étrangère de la Chine. Ce n’est pas un plan de paix qui prend à bras-le-corps le problème, en disant : 'il y a une guerre, il y a des affrontements, il y a des positions et nous proposons ceci et cela', non. Il y a une déclaration de grands principes où la Chine se met au-dessus de la mêlée en distribuant les bons et les mauvais points des deux côtés".