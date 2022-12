Le Plan de lutte contre le racisme 2023-2026 définitivement adopté par le gouvernement bruxellois

C’est à partir de ces auditions que les parlementaires bruxellois ont rédigé 207 recommandations à l’adresse du gouvernement bruxellois.

Le Plan place la sensibilisation et l’information au cœur de ses actions, à travers notamment, l’histoire des discriminations séculaires à l’égard des Roms, l’histoire de l’antisémitisme, de la colonisation et leurs traces dans l’espace public, la valorisation des apports inestimables des immigrés, le rappel à la norme interdisant le racisme et la discrimination dite raciale, le renforcement du contrôle de la législation anti-discrimination et enfin, l’application de sanctions lorsque cela s’avère nécessaire.

Il est aussi question de formation continue de nombreux acteurs aux outils existants pour prévenir et contrer le racisme et la discrimination ; d’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des victimes, de simplification des signalements.

En marge des Assises, le gouvernement bruxellois a lui aussi lancé une multitude de consultations, soumettant ce Plan à l’avis des partenaires sociaux, du CCOJB, de la Coalition Napar et d’Unia.