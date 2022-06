Le plan climat européen bloqué par un désaccord politique au Parlement

Le Parlement européen n’est pas parvenu à se mettre d’accord sur les premières mesures de l’ambitieux plan climat européen. A la surprise générale, les eurodéputés ont rejeté la réforme du marché européen du carbone, dans une ambiance très électrique au sein de l’hémicycle de Strasbourg.

Ce texte clé prévoit notamment de mettre fin aux quotas gratuits d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) accordés aux industriels européens. Deux blocs se sont opposés sur la date de cette expiration.

Une question d’agenda

La commission Environnement du Parlement s’était accordée pour 2030. Mais les groupes PPE (droite) et Renew (centristes et libéraux) ont tenté de la reporter à 2034 au nom de la compétitivité des entreprises, provoquant un rejet global du texte par les socialistes et les verts.

Un accord sur cette date déterminera également l’entrée en vigueur d’une "taxe carbone aux frontières", qui frappera les importations de secteurs polluants, comme l’acier, le ciment, les engrais ou l’électricité. Dans le même temps, le marché d’échange des quotas d’émission de CO2 sera élargi pour s’appliquer au transport maritime, au transport routier et au chauffage des bâtiments.

"Droite et extrême-droite ayant considérablement réduit l’ambition de la réforme ETS, en repoussant la fin des quotas gratuits à 2034, nous avons voté contre. Ces dossiers sont renvoyés en commission, avec le Fonds social climat et le CBAM (la taxe carbone aux frontières), qui y sont liés", commente l'eurodéputée Ecolo Saskia Bricmont.