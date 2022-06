План спеки запущений на найближчі кілька днів | Le plan canicule enclenché pour les prochains jours

День за днем ​​температура підвищується і цієї суботи досягне 30°C. У Бельгії процедура полягає в тому, що "План теплової хвилі" запускається, як тільки перевищено планку 28°C. Це передбачає різні адаптації та послуги по всій країні.

Основна мета – допомогти людям похилого віку, які живуть самотні або мають труднощі з пересуванням. У Брюсселі ці люди можуть зареєструватися в списку для отримання допомоги вдома. Зареєструватися можна безкоштовно в робочий час за номером 0800/35 550.

Для всієї країни саме Міжрегіональний відділ охорони навколишнього середовища розпочинає свій план "висока спека та піки озону". У разі поганого самопочуття зверніться до лікаря, а якщо потерпілому зовсім погано зателефонуйте до служби швидкої допомоги за номером 112. Тим часом перенесіть потерпілого на свіже повітря, подайте воду та змочіть одяг.

У спекотну погоду влада дає кілька рекомендацій, як найкраще пережити цей період:

Випивайте не менше 1,5 л води в день. Відмовитися від алкоголю та солодких напоїв;

Перебувати в приміщенні, особливо з 11 : 00 до 15 : 00 ;

Не залишайте людей чи тварин у припаркованому автомобілі;

Займайтеся фізичною активністю вранці або після 8 вечора;

Перевірте своїх близьких;

Закривайте вікна, штори, жалюзі та жалюзі вдень і провітрюйте вночі.

Jour après jour, la température monte et va atteindre les 30°C ce samedi. En Belgique, la procédure veut que le "Plan Canicule" soit enclenché dès que la barre des 28°C est dépassée. Cela implique différentes adaptations et services partout dans le pays.

Le but principal, c’est d’aider les personnes âgées, qui vivent seules ou qui ont du mal à se déplacer. A Bruxelles, ces personnes peuvent s’inscrire sur une liste pour recevoir une aide à domicile. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pendant les heures de bureau au 0800/35 550.

Pour tout le pays, c’est la Cellule interrégionale de l’environnement qui entame son plan "fortes chaleurs et pics d’ozone". En cas de malaise, contactez un médecin et si la personne semble vraiment mal, appelez les services d’urgence au 112. En attendant, mettez la victime à l’air frais, offrez-lui de l’eau et humidifiez ses vêtements.

Lors des fortes chaleurs, quelques recommandations sont faites par les autorités pour vivre au mieux cette période :