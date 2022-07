Le plan canicule de la ville de Bruxelles est activé

En prévision des températures caniculaires qui sont annoncées pour la semaine, la ville de Bruxelles rappelle que son plan canicule est activé.

Chaque année, dès le début de l’été, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de Quartier activent leur Plan Canicule. Dès que des températures de plus de 28° sont enregistrées, les équipes se chargent de contacter régulièrement les personnes identifiées afin de prendre de leurs nouvelles et de donner quelques conseils utiles de prévention.

Des agents se rendent également à domicile pour veiller à l’état de santé des personnes et garder le contact. La lutte contre l’isolement reste la priorité des Maisons de Quartier qui profitent de leur passage pour être à l’écoute des personnes et leur proposer différents services d’aides et d’assistance.