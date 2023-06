Le plan canicule à Bruxelles : découvrez la carte des points d’eau accessibles

Un soutien gratuit, mais il faut habiter Bruxelles-Ville et téléphoner, ou mieux, s’inscrire. "Les gens s’inscrivent par eux-mêmes, ou via la famille, ou via un voisin, ou leur réseau, auprès des maisons de quartier, et nous, on fait ensuite le relais en fonction de là où ils habitent, précise Jamal Garando, coordinateur de cinq maisons de quartier.

Autre public fragilisé par la forte chaleur, les sans-abri : cette fois, c’est le Samu Social qui a déclenché son plan canicule, avec distribution d’eau et de casquettes. En revanche, impossible pour les SDF de retirer leurs vêtements. "Ce n’est pas possible pour eux de stocker leurs vêtements quelque part, rappelle Lisa Condouris, infirmière au Samu Social. Donc ils sont obligés de passer la journée avec leurs affaires sur eux, pour éviter de se faire voler."

Les plans canicule vont se poursuivre durant toute la semaine, voire davantage.