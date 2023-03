Le plan alcool interfédéral est arrivé. Les jeunes sont au cœur des 75 mesures contre la consommation abusive

Les autorités veulent limiter l’exposition des mineurs à la publicité et au marketing pour l’alcool. Un nouveau cadre légal sera adopté. Il interdira la publicité pour l’alcool à la radio et à la télévision cinq minutes avant et cinq minutes après les programmes visant un public mineur d’âge.

La publicité pour les boissons alcoolisées sera aussi interdite dans les journaux et périodiques qui visent un public mineur d’âge. Idem pour les supports digitaux destinés aux jeunes.

Tous les messages publicitaires concernant l’alcool devront contenir une communication sur la santé. C’est le SPF Santé publique qui la rédigera. C’en sera fini du slogan "notre savoir se déguste avec sagesse", créé par l’industrie de l’alcool.

Enfin, il sera interdit d'offrir gratuitement des boissons alcoolisées dans le cadre d’une campagne promotionnelle.