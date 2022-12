"Le plafonnement des prix de l’énergie pour la consommation vitale pourrait être une solution", estime Bertrand Candelon économiste à l’UCLouvain

Comment vont évoluer les prix de l’énergie dans un avenir proche ? Pour l’économiste Bertrand Candelon, invité sur le plateau de QR le débat, il est difficile d’y voir très clair. Il y a des facteurs qui pourraient pousser les prix à la hausse comme la fin de la politique zéro covid en Chine ou l’hiver et d’autres éléments qui peuvent tirer les prix à la baisse comme le taux de change et la récession.

"A priori, le plafonnement du prix du mazout russe devrait théoriquement faire monter le prix des carburants et du mazout de chauffage chez nous mais quand on voit l’évolution du cours du pétrole et les projections futures, il n’y a pas d’augmentation significative."

Bloquer les prix ?

Le blocage des prix est souvent mis en avant comme la solution pour contrer la crise. Bertrand Candelon ne semble pas vraiment convaincu : "Nos voisins français ont bloqué, ils connaissent un record de déficit. Nos voisins allemands eux ont injecté 200 milliards, c’est évidemment très bien mais la situation budgétaire allemande est bien meilleure que la nôtre avec une dette publique qui est autour de 60% du PIB alors que nous sommes à 100% Par contre, si les prix s’envolent à nouveau comme cet été, alors il serait peut-être judicieux de plafonner une consommation vitale de l’énergie".

Toutefois, à entendre l’économiste de l’UCLouvain, il faut être prudent avec cette "solution" du plafonnement des prix. Cela représente des coûts énormes pour les finances publiques, ça n’est pas profitable pour le climat et cela favorise surtout les gros consommateurs.