Le PKP DWNTWN, l’avant-première du Pukkelpop, s’abrite de la pluie samedi et annule ses activités du dimanche

En raison de la météo et des pluies annoncées, tous les concerts prévus samedi dans le cadre de PKP DWNTWN, l’avant-première du festival de musique Pukkelpop, seront déplacés vers une zone couverte dans le centre de Hasselt, ont communiqué jeudi les organisateurs. Après avoir été contraints au déménagement, les organisateurs ont également renoncé, ce vendredi, au programme du dimanche.

A Hasselt, les concerts d’ILA, de Sons, de Prinsezy et d’ADF Samski prévus samedi en extérieur au centre commercial Quartier Bleu se dérouleront dans la zone couverte de Quartier Bleu, située dans les parkings Blauwe Boulevard et du Delhaize. Les représentations d’ISE et de Sam De Nef sur la Van Veldekeplein seront déplacées à Cambrinus tandis que les DJ’s initialement prévus sur la Groenplein se déplacent au centre d’art Z33.

Il s’est avéré qu’un tel déménagement était impossible pour les activités prévues le dimanche. Des compétitions de basket-ball 3x3, de skate-board, des activités d’escalade et d’art de rue étaient notamment programmées sur la Kolonel Dusartplein. L’organisation du PKP DWNTWN est contrainte d’annuler ces diverses festivités.

Pour plus d’informations et mises à jour de la situation, l’organisation recommande de se rendre sur le site uitinhasselt.be/pkpdwntwn.