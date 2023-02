"Le pire match jamais vu" : l’All-Star Game, cette infâme parodie de basket NBA

Comme tous les ans, la saison NBA a été interrompue quelques jours pour le traditionnel weekend du All-Star Game. Cette année, c’était la ville de Salt-Lake City qui avait raflé la timbale, offrant une ribambelle de concours tout au long d’un weekend, ponctué par un match des étoiles… qui a vite tourné au vinaigre.

"C’est le pire match de basket jamais vu." Ce n’est même pas nous qui le disons, c’est Mike Malone, coach de la Team Lebron et donc aux premières loges pour assister à un match qui ne restera assurément pas dans les annales.

Dans son franc-parler habituel, le coach dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Cet All-Star Game, qui a pourtant, tout pour plaire sur papier, a perdu de son intérêt depuis belle lurette. Ce match 2023, opposant la Team Lebron à la Team Giannis, n’a fait que confirmer une tendance amorcée depuis de longues saisons maintenant.

Une stat pour appuyer notre thèse ? Le score du match. 184-175, preuve que la défense est a minima légère, voire franchement inexistante. La NBA, consciente du problème, a beau changer son format, la mayonnaise ne prend pas.

Cette année, c’étaient les deux joueurs les plus plébiscités par le public (Lebron James et Giannis Antetokounmpo en l’occurrence) qui étaient les capitaines des deux équipes et devaient donc choisir leurs coéquipiers all-stars d’un soir.

Contrairement aux dernières saisons, cela ne s’est pas fait lors d’un show télévisé, mais spontanément, quelques minutes avant le coup d’envoi, flanquant un dernier coup aux naïfs qui espéraient voir un tantinet de tactiques de jeu ou de systèmes mis en place en amont.

Au final, on aura clairement vu deux clans : les stars internationales, souvent européennes, qui se désintéressent complètement du match (4 points et 5 tirs tentés pour Doncic, 4 points pour Jokic, 19… secondes de jeu pour Antetokounmpo) et les stars, souvent américaines, qui désirent faire le "show" malgré l’absence de jeu.