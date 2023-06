Le pire aurait-il pu être évité pour Gino Mader ? "Les arrivées en bas d’une descente, un débat éternel" selon Saugrain

Les cyclistes évoluent dans un environnement qui n’est pas conçu pour eux, à l’inverse d’un circuit automobile par exemple.

Il n’en reste pas moins que ces descentes vertigineuses sont parfois dangereuses et pourraient être mieux balisées. "Les cyclistes évoluent dans un environnement qui n’est pas conçu pour eux, à l’inverse d’un circuit automobile par exemple. L’organisateur doit donc avoir un véritable travail de préparation pour tenter de prévenir tous les éventuels problèmes, avançait Saugrain. Aujourd’hui, il y a des outils qui permettent aux coureurs de prendre davantage de risques notamment avec les GPS. Il y a une lecture qui est peut-être différente de ce qu’on pouvait avoir à l’époque."

De nouvelles technologies ajoutées à une certaine pression selon Amorison. "Ce qui est certain c’est qu’il y a des consignes qui arrivent de l’équipe, donc on essaie d’être à la limite. On voit qu’il y a un peu moins de respect qu’avant en course dans le peloton, ça frotte plus, évoquait le Belge avant d’aborder la qualité des routes suisses. Leur état est très bon. En revanche, en Suisse, il y a de très longues lignes droites où l’on atteint des vitesses extrêmes. Il suffit ensuite d’un petit mouvement peut-être lié au vent et la catastrophe se produit."

Si trouver un responsable est sans doute bien inutile, une prise de conscience s’impose sur et en dehors du vélo.