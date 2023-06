Le pirarucu, poisson géant et trésor culinaire menacé de l'Amazone

Longtemps nourriture anonyme des Amérindiens vivant dans ces confins de l'immense forêt amazonienne, le pirarucu figure désormais en bonne place sur les menus des restaurants gastronomiques et autre "fusion food" de Rio, Bogota ou Lima. Un succès qui fait son malheur : son prix d'achat bat des records sur les marchés illégaux et hangars à glace clandestins d'Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga (Brésil) et sa ville jumelle voisine de Leticia (Colombie), principales localités du triangle des trois frontières.

Le pirarucu figure parmi les plus gros poissons d'eau douce de la planète : omnivore, il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long, pour plus de 200 kg. Sa nageoire dorsale écarlate et effilée vers la queue ainsi que sa tête aplatie peu commode et ses yeux globuleux lui donnent des airs de fossile préhistorique.

Tout est bon dans le pirarucu, la chair et les filets bien sûr, succulents, presque sans arêtes et sans le goût de vase habituel des poissons d'eau douce. On utilise jusqu'aux tripes, son cuir et ses écailles (résistantes aux attaques des piranhas) qui se revendent en porte-clé pour les touristes.

Sa pêche se fait au filet et au harpon, le poisson venant respirer à la surface au moins toutes les vingt minutes. Il est aperçu en début d'année (quand les eaux sont au plus haut) dans les lacs et étangs des méandres de l'Amazone et de ses affluents.