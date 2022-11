Le pionnier du micro-sampling de retour : il signe la musique du film "The Wonder"

Combien coûte un ticket pour le concert de Noël d’Adèle à Las Vegas ? Et combien de stars saluent les adieux d’Elton John au Dodger Stadium ? Avec quel groupe belge la chanteuse Emiliana Torrini revient-elle pour son nouvel album, et son prochain concert à l’Ancienne Belgique ? Comment Guillermo Del Toro interprète-t-il le conte Pinocchio dans un nouveau film d’animation ? A quoi ressemble Wendell and Wild, le nouveau film d’Henry Selick, le réalisateur du célèbre Etrange Noël de Mr Jack imaginé par Tim Burton ? Après avoir bossé avec Pomme, Flavien Berger sort un nouvel album, une bonne cuvée ? Et quel genre de musique Matthew Herbert compose-t-il pour le nouveau film The wonder ?