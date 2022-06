Après La Belle et La Bête, Le Roi Lion, La Belle et le Clochard, Dumbo ou encore Aladdin, Disney propose un autre de ces Classiques en "live action", Pinocchio (la précision est importante, d'autres projets Pinocchio étant en cours en ce moment mais qui repartent, eux, du livre de Carlo Collodi) qui fut, après Blanche-Neige et les sept nains, le 2e long métrage d'animation de Walt Disney, en 1940.