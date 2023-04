Le Pingouin : un teaser à l’ambiance film noir pour la série dérivée de The Batman

Dans The Batman, Colin Farrell était méconnaissable en Pingouin, un des grands ennemis du chevalier noir. On aura l’occasion de le revoir dans la série spin-off dédiée à son personnage en 2024. Pour nous faire patienter, HBO a partagé un tout premier teaser.

Composée de huit épisodes, Le Pingouin sera la suite directe de The Batman. Elle introduira l’intrigue de The Batman II, dont le tournage est prévu pour novembre. Après la mort de Carmine Falcone, boss de la mafia, Oswald Cobblepot (Colin Farrell) tentera de prendre le pouvoir. On assistera à son ascension dans la ville de Gotham, avec une atmosphère qui s’annonce toujours aussi sombre et violente.

D’après le magazine IndieWire, Cristin Milioti jouera aux côtés de l’acteur en tant que Sofia Falcone, la fille du défunt boss de la mafia, qui compte bien défendre sa place. Ils seront accompagnés par Michael Zegen dans le rôle d’Alberto Falcone, le frère de Sofia (aussi connu comme le Holiday Killer) ainsi que Clancy Brown dans le rôle de Salvatore Maroni, rival de la famille Falcone.

On retrouvera également Theo Rossi, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau et David H. Holmes, dans des rôles encore inconnus.