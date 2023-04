Le ping-pong, thérapie ludique contre la maladie de Parkinson.

Plusieurs membres de l'équipe, dont Andreas et Luci, participeront à la prochaine Coupe du monde de ping-pong pour les malades de Parkinson en septembre en Autriche. L'objectif sera de "jouer sans s'acharner", répète Andreas, qui passe environ 10 heures par semaine raquette en main.

Implantée en Allemagne depuis 2020, Ping Pong Parkinson compte 170 clubs dans le pays et un millier de membres. Sur son site, l'association s'appuie sur une étude japonaise de 2021 selon laquelle la pratique régulière du ping-pong pendant 6 mois peut réduire les symptômes physiques de Parkinson comme le tremblement ou les raideurs.

Quelque six millions de personnes vivent avec la maladie de Parkinson dans le monde, dont 400.000 en Allemagne selon l'association. Incurable, elle peut aussi provoquer des troubles d'expression et du sommeil. Au fil des années, le patient perd peu à peu sa capacité à bouger et peut, au stade final, avoir besoin d'une chaise roulante ou de rester alité.