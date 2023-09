Le pilote de F1 Lewis Hamilton impressionne avec sa reprise au piano de "Bohemian Rhapsody" de Queen

Le classique du groupe de Freddie Mercury a déjà été repris sous d'innombrables formes, mais cette performance offerte par le célèbre pilote de Formule 1 est inattendue.

À l'heure actuelle, à moins d'habiter au fin fond de l’antarctique, peu de gens n'ont jamais entendu le titre le plus populaire de Queen "Bohemian Rhapsody". Ce morceau a eu un impact culturel considérable pour l'ensemble de la race humaine (ou presque). Cette chanson titanesque, qui avait d'abord été refusée par les radios à cause de sa longueur inhabituelle, est devenue un hit instantané, devenant même l’un des singles les plus vendus de tous les temps au Royaume-Uni.

Et nous vous avons déjà eu l'occasion de vous proposer de nombreuses reprises de ce titre dans le cadre de cette rubrique. Mais la version que nous vous proposons aujourd'hui sort particulièrement du lot.

Les compétences de Lewis Hamilton dans le cockpit d'une voiture de F1 lors des Grands Prix sont connues pour être extraordinaires. Cependant, le septuple champion du monde est visiblement aussi doué lorsqu'il est assis devant un piano à queue.

L'homme de 37 ans est un musicien très compétent et est connu pour jouer de plusieurs instruments (dont le piano et la guitare). Une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux nous montre Hamilton jouant au piano les titres "Someone Like You" d'Adele et "Bohemian Rhapsody" de Queen. Une performance qui a visiblement impressionné Lang Lang, le pianiste virtuose le plus célèbre au monde .