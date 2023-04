Le piétonnier de La Roche-en-Ardenne bientôt redynamisé : des animations et des expériences virtuelles arrivent

Grâce à cette manne financière, l’attractivité du centre de La Roche devra être revenue d’ici l’été 2024. "Du mobilier urbain va être disposé tout au long du piétonnier. Des bancs, mais aussi des figures dans lesquelles il sera possible de prendre des photos." Autre idée portée par Sophie Molhan, rendre vie aux vitrines désertée : "Pour cela, nous allons instaurer un système de QR Code. À l’aide de son smartphone, il va être possible de découvrir des spécialités culinaires locales, des photos de nos paysages, des illustrations de notre histoire… L’objectif est qu’à chaque moment il puisse y avoir une activité à faire."

Pour ces premiers investissements, comptez près de 300.000 euros. Le plus gros projet (500.000 euros) est à trouver un peu plus loin, à côté de la maison du tourisme. "Une nouvelle infrastructure va voir le jour. Il s’agit d’une habitation que l’on va entièrement transformer pour en faire divers espaces polyvalents. À l’étage, il s’agira d’une salle de projection accessible aux PMR qui ne peuvent profiter des ruines de notre château. Il sera possible d’y découvrir son histoire et sa légende. En bas, nous aurons une autre salle dans laquelle il sera possible de présenter des expositions mais aussi pourquoi pas de mettre sur pied un petit marché ?"