Le piétonnier de la malbouffe ? La Ville de Bruxelles recherche un fleuriste pour l’un de ses kiosques

Un marchand de fleurs bientôt sur le piétonnier du centre-ville ? C’est ce que souhaite en tout cas la Ville de Bruxelles, pour l’un de ses kiosques.

Aujourd’hui, le piétonnier est davantage associé aux enseignes de malbouffe, connues comme moins connues, internationales comme locales. Ce qui est sûr, c’est que la diversité commerciale manque sur cet axe, selon certains. D’où, cette décision des autorités d’installer un fleuriste dans un de ses deux kiosques modernes, celui situé devant le casino, à hauteur de la rue Grétry.

Un emplacement de 2,4 mètres sur 2,4 pour lequel un appel à candidatures vient d’être lancé en vue d’une occupation sous conditions. La première impose au ou à la fleuriste de ne vendre que des produits naturels, pas de plantes ni de fleurs artificielles. Au niveau des horaires, le commerce devra être ouvert cinq jours sur sept, au minimum de 10h à 18h et au maximum de 6h à 22h.

"L’exploitant bénéficiera d’un droit d’occupation du kiosque pour une durée d’un an tacitement reconduite par périodes renouvelables d’un an", précise encore la Ville.

Un marchand de fleurs zéro déchet

L’exploitant devra également maintenir le kiosque en parfait état, assurer la propreté tout autour… Il devra également être zéro déchet. "L’occupant portera une attention particulière à limiter la génération et la distribution de déchets produits par son exploitation, dans l’optique d’en faire un commerce 'exemplaire en matière de Zéro Déchet'", indique l’avis de vacance. "A minima, aucune matière plastique ne pourra être distribuée, et des matériaux et matières durables de par leur origine et leur recyclabilité devront être utilisés."

Dernière chose : le paiement d’une redevance dont le montant est fixé à un petit peu plus de 7000 euros par an.

Les candidats et candidates ont jusqu’au 28 juillet pour introduire leur dossier (infos : www.bruxelles.be).

Ce n’est pas la première fois que la Ville recherche un fleuriste pour ce kiosque implanté devant le casino. En 2018, sous la précédente législature, l’idée était déjà de proposer un mix commercial au piétonnier. "L’exploitant de ce nouveau kiosque devra vendre des fleurs et ou des plantes. Nous avons choisi une activité qui est peu représentée dans cette partie de la Ville, ce qui permet de renforcer la mixité commerciale sur cette zone qui compte un nombre important de snacks", expliquait alors l’ancienne l’échevine des Affaires économiques, Marion Lemesre (MR).