Le Piétonnier de Bruxelles et ses terrasses emblématiques : une idée pour profiter des dernières journées ensoleillées

Si vous êtes amateur de bière, cette adresse située à deux pas du nouveau batiment Brucity devrait vous satisfaire. Le Bier Central propose plus de 300 bières belges dont 33 pressions. Des passionnés ont donné vie à ce lieu au savoir-faire artisanal et vous accueillent sur leur terrasse ornée de jaune et de bois pour venir y déguster une bière et ou une cuisine typique belge.

Où ? Boulevard Anspach, 50.