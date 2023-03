Le piège suédois, la bête noire autrichienne et les petits poucets estoniens et azéris : qui sont les adversaires des Diables en qualifications ?

Deuxième tête de série, l’Autriche est censée être l’adversaire le plus compliqué à gérer pour nos Diables mais la réalité du terrain est tout autre. Depuis quelques années, elle brille surtout par son inconstance. Après avoir remporté son groupe en Ligue des nations B et atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2020, seulement battue par l’Italie aux prolongations, l’Autriche a vécu des éliminations pour la Coupe du monde catastrophiques en ne glanant que quatre points face à ses concurrents pour la qualification qu’étaient le Danemark, l’Écosse et Israël. Au passage, l’Autriche a même pris deux casquettes retentissantes face au Danemark (0-4) et en Israël (5-2).

L'année dernière, sa victoire initiale en Croatie (0-3) pour le coup d’envoi de la Ligue des nations avait marqué les esprits mais le triste un point sur quinze qui a suivi dans la poule de la mort (France, Danemark, Croatie) avait eu raison des ambitions autrichiennes qui ont rebasculé en Ligue B.

Historiquement, l’Autriche compte parmi les bêtes noires des Diables qui ont perdu 9 fois en 14 affrontements dont certains ressemblaient à de vraies corrections. Heureusement, la plupart d’entre elles datent de plusieurs décennies. D’ailleurs, la Belgique n’a plus perdu sur les cinq derniers matches. Au XXIe siècle, les supporters se souviendront de la victoire à Vienne grâce à un doublé d’Axel Witsel et du célèbre partage à Bruxelles 4-4.