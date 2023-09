"Le piège Nord Stream", ou comment Vladmir Poutine a rendu l’Europe dépendante au gaz russe

Aujourd’hui, on ne sait toujours pas qui a saboté ces gazoducs. Trois enquêtes sont menées simultanément par les Danois, les Suédois et les Allemands, mais le nom du coupable demeure inconnu, bien que de nombreuses pistes aient été évoquées : britanniques, américaines, russes, ukrainiennes…

Mais au vu de l’intérêt stratégique de ces gazoducs pour la Russie, quel aurait été son intérêt de les saboter ?

Selon Marion Van Renterghem, la Russie est justement le seul État à avoir un intérêt rationnel dans cet incident. "Il y a en a même plusieurs", précise-t-elle. "D’abord parce que l’explosion a eu lieu dans une zone OTAN et qu’elle expose la vulnérabilité de ces pays. Et d’autre part, Poutine ayant coupé le gaz préalablement à l’explosion doit des milliards au pays qu’il n’a pas fourni. Or, cette explosion fournit un cas de force majeure rêvé pour ne pas avoir à payer ces pénalités. Ce qui ne veut pas forcément dire que la Russie a fait exploser ces tuyaux. Il y a aussi des crimes passionnels."

Ces tuyaux ne sont pas détruits.

Par ailleurs, la spécialiste veut insister sur un point important. "Il faut savoir que ces tuyaux ne sont pas du tout détruits pour toujours… et c’est la faute de départ de toutes ces enquêtes. Non seulement, il y en a un sur quatre qui est intact – Vladimir Poutine a lourdement insisté sur le fait qu’il pouvait fonctionner et que cela dépendait des Européens – mais surtout, ils sont réparables."

Si ces tuyaux ne sont pas reconstruits, ce ne serait donc pas pour des questions techniques, mais pour des raisons politiques.