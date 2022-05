Le pied gauche de Vertonghen, Liverpool, un save sur la ligne, Kevin De Bruyne… les choix de Wout Faes

Anderlecht l’a (bien) formé mais ne lui a pas donné sa chance en équipe A. Ostende lui a permis de se révéler et d’être transféré à Reims, en Ligue 1 française. Deux plus tard, il est convoité par plusieurs clubs de haut niveau et frappe à la porte des Diables, en espérant être du voyage qatari en novembre prochain.

Samedi matin puis dimanche matin, deux articles seront consacrés à la carrière de Wout Faes, mais on lui a d'abord soumis un petit questionnaire à choix multiples.