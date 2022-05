Le pied d’un joueur de Cadiz dans un sale état après une faute d’Eden Hazard

Eden Hazard a pu rejouer avec le Real Madrid pendant une bonne demi-heure. Un match où le Diable Rouge a pris une carte jaune à la 74e pour une faute sur Akapo. Le défenseur qui souffre d’une double fracture des deuxième et troisième métatarsiens a publié la photo de sa blessure et estime que la faute aurait méritée plus.

Carlos Akapo a dû se retirer du match contre le Real Madrid sur blessure à la 75e minute. Le défenseur de Cadix n’a pas pu terminer le match suite à un tacle d’Eden Hazard.

Si l’arbitre Mateu Lahoz a brandi le jaune pour Hazard, Akapo a ensuite remis en question la décision sur son compte Twitter. Le joueur a montré sa blessure et il a estimé que l’action d’Hazard aurait mérité une autre sanction.

Sergio, l’entraîneur de Cadix a également évoqué le tacle de Hazard sur Akapo après le match. "Il a une grosse blessure, l’action est moche, mais je ne sais pas si c’est rouge ou pas."