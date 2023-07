Le Piconrue-Musée : l'endroit idéal pour des activités familiales

Dans l'Agence Tourisme, direction l'Ardenne belge et plus précisément le Piconrue-Musée de la Grande Ardenne . Rencontre avec Timilda Gila Campos, chargée de projets.

Le Piconrue - Musée de la Grande Ardenne de Bastogne - est un Musée d'ethnographie qui étudie l'Ardenne et l'Ardennais. Vous y trouverez deux expositions permanentes : "Les Âges de la Vie, naître, vivre et mourir en Ardenne", qui présente l'Ardenne entre 1850 et 1950, en abordant la vie quotidienne, le travail, les loisirs, les croyances... et "La Maison des Légendes", où le visiteur est plongé dans une forêt ardennaise et rencontre les personnages de légendes qui la peuplent.