Le pickleball, un nouveau sport entre le tennis, le badminton et le ping-pong débarque à Bruxelles

Deux raquettes plutôt rectangulaires et sans cordage, une balle ronde en plastique percée de petits trous et un terrain à l’allure de court de tennis version miniature, bienvenue dans le monde du pickleball ! Un sport qui rencontre un succès grandissant en Belgique. "La semaine dernière, nous avons organisé le premier tournoi Open de Belgique à Bruxelles qui a connu un gros succès. Plus de 300 joueurs étaient là, en provenance d’une vingtaine de pays", explique Kassandra Bourgeois, la fondatrice de l’ASBL Pickleball Belgium.

Ce sport est très en vogue depuis plusieurs années aux USA et il se fait doucement un nom également en Europe. A la base développé pour des personnes plus âgées, il s’adresse aujourd’hui à tous. "Cela peut être assez physique, venez le tester vous-mêmes sur un terrain et vous verrez qu’on bout de 5 minutes, vous serez essoufflés". La jeune fille originaire de Jodoigne en Brabant wallon a justement découvert la discipline alors qu’elle vivait aux Etats-Unis, en Floride. Elle l’a alors ramenée avec elle il y a huit ans chez nous et constate vraiment un boum depuis environ deux ans. Ce week-end, dans le cadre des Plaisirs d’été organisés par la Ville de Bruxelles, elle propose avec sa maman de vous initier au pickleball sur un terrain installé directement place de Brouckère. C’est gratuit et cela se passe entre 14h et 18h. En attendant, voici un avant-goût de ce sport à écouter dans le reportage ci-dessus.