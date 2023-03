Le Pick me Boy, le garçon "trop gentil" des réseaux sociaux.

Sur TikTok, des milliers de vidéos caricaturent le "Pick Me Boy". L'internaute Kaylin Wiley, se filme déguisée en "Pick me Boy". Affublée d’un sweat à capuche, avec un air faussement négligé, elle se met dans la peau de ce garçon peu sûr de lui qui n’arrive pas à avoir de copine à cause de son extrême gentillesse.

Il y a aussi le compte Acccurateantics avec sa série de vidéos sous le personnage de Timothy Bichboy, "The Professsional Pick me", qui affiche des opinions féministes faussement progressistes à outrance pour attirer la sympathie des femmes. "Je me suis injecté des œstrogènes du marché noir pour ressentir ce que les femmes vivent au quotidien". Bien que les vidéos soient satiriques, les internautes en commentaire semblent déjà avoir rencontré dans leur vie au moins une fois un "Pick me Boy" sans avoir pu le définir. "Pourquoi j’ai l’impression que c’est mon ex dont tu parles ?", lit-on dans les commentaires. Ou encore : "J’ai laissé un mec comme ça me briser le cœur".