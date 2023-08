Le PIB mondial fond sous la chaleur ? "Nos économies sont d’ores et déjà impactées par les changements climatiques"

La baisse de la productivité peut-elle être une conséquence du réchauffement climatique ?

"On pense au niveau des productions agricoles qui peuvent être perdues à cause des catastrophes. Regardez dans le vignoble du Bordelais : ils ont un parasite cette année. On peut très probablement faire un lien de plus en plus clair entre ces problèmes et le réchauffement climatique.

Ces effets se multiplient dans l’impact des changements climatiques et à côté de ça, il y a tout le travail pour essayer de les limiter dans le futur, ce qui impacte également grandement nos économies. Mais la situation permet encore de s’adapter, et on a une certaine marge de manœuvre en termes d’approvisionnement.

Donc oui, c’est un énorme défi pour le futur entre autres pour l’agriculture. Cela dit, les climatologues nous ont suffisamment avertis que les effets peuvent s’accélérer. Donc il faudra faire attention car il ne faut pas nier qu’il va y avoir de grosses adaptations à faire dans le futur."