Le piano, fil conducteur du 17ème Festival Jazz à Verviers (8 au 30 septembre)

Le Festival s’étalera sur sept dates et fera étape en cinq lieux de Verviers, Malmedy et Saint-Vith ; outre le Centre Touristique Laine et Mode, un concert aura pour cadre dont le surprenant Théâtre du Peigné, créé à l’âge d’or du textile verviétois ; la chanteuse Marlène Dorcena, une Haïtienne de Belgique sera ce soir-là "une femme chocolat": "nous allons offrir des pralines en chocolat au public grâce au partenariat avec le chocolatier verviétois Jean-Philippe Darcis, s’amuse Béatrice Pottier, et pendant que les spectateurs dégusteront le chocolat, Marlène Dorcena interprétera de la musique qui sera liée à l’intensité du chocolat mangé durant le concert !"

D’autres grands talents figurent à l’affiche comme le saxophoniste prodigieux Fabrice Alleman, accompagné notamment de Jean-Louis Rasenfosse à la contrebasse, ainsi que des pianistes de renom, Yvan Paduart, Anne Wolf et le Martiniquais Grégory Privat pour un festival qui s’annonce haut en couleur.

Infos : www.jazzaverviers.be