Le piano autrement : découvrez le pianola, le piano préparé ou encore le toy piano

Il y a les voitures autonomes qui roulent toutes seules et il y a, depuis bien plus longtemps déjà, le piano mécanique, le piano qui joue tout seul. Bien sûr, il y a tout un mécanisme complexe derrière tout cela : le piano fonctionne grâce à des rouleaux perforés préalablement enregistrés. Lorsque le cylindre perforé tourne, il fait enfoncer les touches du piano, qui joue donc automatiquement le morceau imprimé sur le rouleau.

Le piano mécanique apparaît aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et connaît son apogée juste avant la crise de 1929. C’est un instrument populaire qu’on trouvait fréquemment à l’époque dans les bars en Amérique, une sorte de jukebox avant l’heure.

Le piano mécanique a beaucoup de succès. De nombreuses firmes le fabriquent, le perfectionnent et le commercialisent. Le modèle le plus connu est le pianola, fabriqué par la firme Æolian. Le terme pianola est d’ailleurs devenu un terme générique.

Mais il faut savoir que les rouleaux perforés ne sont pas systématiquement enregistrés par un artiste. Il est donc possible d’imaginer de la musique qui n’est pas conçue pour être jouée, voire de la musique totalement inexécutable ! Le maître en la matière est sans conteste le compositeur américain Conlon Nancarrow, qui a composé 51 Études pour pianola, entre 1948 à 1993. Pour le compositeur belge Jean-Luc Fafchamps, "ce corpus enthousiasmant aux accents souvent inouïs est probablement l’avancée la plus spectaculaire effectuée par la musique occidentale en matière de contrepoint et de rythme depuis Jean-Sébastien Bach, que d’ailleurs, et sans surprise, Nancarrow vénérait – à côté de Stravinsky, John Cage et John Coltrane."