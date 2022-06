Le pianiste Wajdi Riahi prochain invité de C21 Lounge ce samedi 4 juin

Le pianiste Wajdi Riahi sera notre invité ce samedi 4 juin à l’occasion de la sortie de son premier album " Mhamdeya "

Né le 20 septembre 1995, le pianiste de jazz Wajdi Riahi obtient son diplôme de musique en 2011. En 2015, il joue au sein du Projet Hard Bop et donne son premier concert de jazz avec les membres du jazz club de sa ville natale à Tunis. Deux ans plus tard, Wajdi crée son projet North Africa avec lequel il gagne trois prix. Il a également participé à la master class du pianiste américain Barry Harris en Italie. Actuellement il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles avec le pianiste Eric Legnini.

En 2020, il forme son trio à Bruxelles. Wajdi et le bassiste Basile Rahola se sont rencontrés pour la première fois en Tunisie. Ils ont enregistré deux albums avec le Baz Trio : " Live at Jamboree " et " L’homme Bleu ", sur le label Fresh Sound New Talent Records.

De son côté, le batteur Pierry Hurty a croisé le chemin de Wajdi, et les deux ont commencé à jouer ensemble sur divers projets, dont " Moments " (le dernier album de Basile) et un projet en duo, " Riahrty ". Ils sont devenus inséparables depuis.

Les liens puissants qui unissent ces trois jeunes musiciens se traduisent par une dynamique solide et cohérente dans leur jeu. Ils ont remporté en 2021 le premier prix des jeunes talents du jazz de Dinant. Suite à une proposition de Fresh Sounds New Talent, Wajdi a décidé d’écrire un nouveau répertoire pour le trio. Les morceaux sont à la fois rythmés, mais aussi mélodiquement et harmoniquement variés. Chaque pièce raconte une histoire personnelle de la vie de Wajdi, et cette honnêteté transparaît dès les premières notes. Le nom de l’album, " Mhamdeya ", fait référence à son quartier à Tunis.