Le pianiste Riopy raconte sa rencontre avec Chris Martin, le chanteur de Coldplay

Ce matin, le pianiste franco-britannique Riopy était l’invité de Cyril pour la sortie de son album Bliss en version deluxe. Il vous dévoile son parcours, sa rencontre avec Chris Martin et son expérience en 432Hz.

Jean-Philippe Riopy a eu une enfance et une adolescence mouvementée notamment durant la période où il a vécu dans une secte. C’est l’apprentissage du piano en autodidacte qui l’a sorti de cette mauvaise passe. Il a découvert la musique comme une échappatoire. À deux ans, il commence à jouer avec les touches et petit à petit, il commence à composer son monde. Et il finit par s’échapper du monde dans lequel il vit.

Après une dizaine d’années d’errance, Riopy s’installe à Londres où il commence à composer pour le cinéma et la publicité. Un jour, il est invité à une soirée et rencontre Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Le chanteur est très vite séduit par le talent de Riopy et décide de lui offrir un piano. C’est sur ce piano que le pianiste a composé et enregistré son premier album.

Pour son album Bliss, Riopy a choisi d’accorder son piano en 432Hz. Une fréquence qui selon certaines études permettrait d’apaiser l’auditeur. Il faut savoir qu’en général, un piano est accordé en 440Hz. Les musiciens de l’époque baroque accordaient eux aussi leurs pianos sur des fréquences différentes.

Si vous voulez tenter l’expérience de cette fréquence particulière, rendez-vous, le 19 novembre à BOZAR, à Bruxelles, pour voir Riopy en concert.