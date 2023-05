Le pianiste Lang Lang interprète un classique de Disney lors du concert du couronnement au Château de Windsor

Ainsi, à côté des chanteuses et chanteurs pop internationaux tels que Katy Perry, Lionel Richie, le groupe Take That (sans Robbie Williams) ou encore Paloma Faith et Tiwa Savage, on a pu entendre des artistes au profil classique, tels que le pianiste chinois Lang Lang, le ténor italien Andrea Bocelli et le baryton-basse Sir Bryn Terfel ou encore la jeune pianiste Lucy Illingworth, lauréate d’un concours musical britannique télévisé.

Après les prestations endiablées de trois des membres du groupe Take That, du chanteur américain Lionel Richie ou encore de Katy Perry, Andrea Bocelli et Sir Bryn Terfel se sont retrouvés sur la scène pour une interprétation émouvante et symbolique de You’ll never walk alone, chanson écrite en 1945 pour une comédie musicale, reprise par de nombreux artistes et véritable hymne de nombreux clubs de football, notamment celui de Liverpool. Sir Bryn Terfel avait déjà marqué l’histoire de son empreinte la veille, en interprétant pour la première fois de l’histoire du couronnement britannique, une œuvre en gallois, le Kyrie Eleison.