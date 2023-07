Le pianiste Fazil Say sera ce soir au Festival "Musica Mundi", un récital à écouter en direct sur Musiq3

A Waterloo, dans le Monastère de Fichermont, le Festival "Musica Mundi" fête cette année sa 25e édition. Un festival qui réunit les niveaux et les générations, en conjuguant des concerts de haut vol avec un stage d’été pour jeunes musiciens talentueux. Ce soir, le concert du grand pianiste turque Fazil Say sera diffusé en direct sur Musiq3.

Cette édition a déjà offerts de beaux moments musicaux à son public, avec Maxim Vengerov ou les King Singers. Ce dimanche 30 juillet, le concert de clôture réunira sur scène les étudiants du stage et deux artistes d’exception : Nicolas Lugansky et Mischa Mayski. Il y a du niveau ! Et cela est rendu possible grâce à un couple de musiciens et pédagogues.

Et ce mercredi 26 juillet à 20 heures, le Festival accueille le compositeur et pianiste originaire de Turquie, Fazil Say. Un musicien bien connu, qui habite ses interprétations, plonge au cœur de la musique, corps et âme, offrant une expérience musicale à part.

Fazil Say est aussi un musicien engagé, il a reçu le prix Beethoven qui récompense les artistes qui défendent les droits humains, la paix, la liberté, l’intégrité et la lutte contre la pauvreté.

Un pianiste à l’aise dans différents répertoires et qui n’hésite pas à varier les plaisirs, allant du baroque au jazz. Ce soir, il interprétera une Chaconne de Bach revisité par Busoni, "La Tempête" de Beethoven, une sonate d'Haydn, ainsi que quelques pièces de sa composition.